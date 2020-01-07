Otomobilin akaryakıt istasyonuna daldığı kaza kamerada - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobilin, yakıt dolum yeri ile başka otomobile çarparak, durduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çarşamba akşamı, Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp, yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı. Önce yakıt dolum yerine ardından başka otomobile çarpan otomobilin sürücüsü A.E., hafif yaralandı. Kaza anının, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin, yakıt dolum yeri ile başka otomobile çarparak, durduğu ve patlama olmasından korkan istasyon görevlilerinin kaçtığı anlar yer aldı.