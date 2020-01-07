Otomobilin akaryakıt istasyonuna girip pompaya çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir otomobilin akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarpma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, ilçede sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Anadolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonuna girdi.

Kontrolsüz olan otomobil, önce yakıt pompasına çarptı daha sonra akaryakıt alan bir araca çarparak durabildi.

Akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken, istasyonun bir kısmı kullanıma kapatıldı.

Bu arada, kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin istasyona girişi, pompaya ve yakıt alan araca çarpışı ile istasyon görevlisinin kaçışı görülüyor.