OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALMASI KAMERADA - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, akaryakıt istasyonunda yakıt dolumu yapılan otomobilin motor kısmında yangın başladı. İstasyonda paniğe neden olan ve görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Abide kavşağında bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Halil Levent, 64 KY 581 plakalı otomobiline yakıt dolumu yaptırmak istedi. Görevli, yakıt doldurduğu sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyon görevlileri, yakıt dolumunu kesip, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden olurken, yaşananlar da istasyon içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.