Otomobilin akaryakıt istasyonundaki cipe çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin akaryakıt istasyonundaki cipe çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Otomobilin akaryakıt istasyonundaki cipe çarpma anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren bir otomobilin park halindeki cipin arkasında duranlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren bir otomobilin park halindeki cipin arkasında duranlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ezgi A'nın kullandığı 09 ADB 30 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolu Argavlı mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, o sırada park halindeki bir cipin bagajından eşya çıkartan Ş.K. ile İ.K'ye çarptı.

Kazada yaralanan Ş.K. ile İ.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin akaryakıt istasyonuna hızla girerek park halindeki cipin bagajından eşya çıkaran 2 kişiye çarptığı görülüyor.

Otomobilin akaryakıt istasyonundaki cipe çarpma anı güvenlik kamerasında

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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