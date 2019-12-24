Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

6 saat önce

Edirne'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada, System.String[]

Edirne'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Abdullah Doğutürk idaresindeki 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Doğutürk, araçtan duman çıkmaya başladığını görünce otomobilini park ettiğini ve araçtan uzaklaştığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:12 Kaynak: İHA
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