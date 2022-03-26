OTOMOBİLİN ALMANYA'DA TAKILAN 28 BİN TL DEĞERİNDEKİ LASTİKLERİNİ KESTİLER - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ALMANYA'DA TAKILAN 28 BİN TL DEĞERİNDEKİ LASTİKLERİNİ KESTİLER

26.03.2022 11:00

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobilin 4 lastiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçakla kesildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobilin 4 lastiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçakla kesildi. Araç sahibi İbrahim Koca, Almanya'da takılan lastiklerin değerinin 28 bin lira olduğunu belirterek, şüphelinin yakalanması için şikayette bulunduğunu söyledi.

Olay, Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sabah işe gitmek için apartmandan çıkan İbrahim Koca, aracının lastiklerinin havasının inmiş olduğunu fark etti. Koca, lastikleri incelendiğinde kesildiğini görüp polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kimseyle herhangi bir husumeti olmadığını belirten İbrahim Koca, "Sabaha karşı site bahçesine yaklaşan otomobilden inen bir kişi, aracın 4 lastiğini defalarca bıçaklayıp kaçıyor. Lastikleri de daha yeni almıştık. Almanya'da takılıp buraya geldi. Sadece 3 bin 500 kilometre yol yapmış lastikler. Lastiklerin tanesi 7 bin lira ve zararımız 28 bin lira. Hiç kimseyle bir husumetimiz yok ve kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bunun bir an önce emniyet tarafından çözülmesini ve yapan kişinin yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

OTOMOBİLİN ALMANYA'DA TAKILAN 28 BİN TL DEĞERİNDEKİ LASTİKLERİNİ KESTİLER
OTOMOBİLİN ALMANYA'DA TAKILAN 28 BİN TL DEĞERİNDEKİ LASTİKLERİNİ KESTİLER
OTOMOBİLİN ALMANYA'DA TAKILAN 28 BİN TL DEĞERİNDEKİ LASTİKLERİNİ KESTİLER

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İbrahim Koca, Tragger, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ALMANYA'DA TAKILAN 28 BİN TL DEĞERİNDEKİ LASTİKLERİNİ KESTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ALMANYA'DA TAKILAN 28 BİN TL DEĞERİNDEKİ LASTİKLERİNİ KESTİLER - Son Dakika
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