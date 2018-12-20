Otomobilin Altına Giren Kediyi Kurtarmak İçin Seferber Oldular
40 dakika önce
ESKİŞEHİR'de bir banka şubesi önünde park halinde duran otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, vatandaşlar ile zabıtalar tarafından kurtarıldı.
ESKİŞEHİR'de bir banka şubesi önünde park halinde duran otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, vatandaşlar ile zabıtalar tarafından kurtarıldı. Köprübaşı
Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinin önünde park halindeki bir otomobilin altından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, alarma geçti. Yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak iteyen kalabalık arasındaki bir kadın eline aldığı hamsi balığını otomobilin altından uzattı ancak yavru kedi çıkmadı. Kısa süre sonra gelen zabıta memurları da kediyi kurtarma çalışmasına katıldı. Yere yatan bir zabıta memuru, bir süre kediyi yakalamak için çaba gösterdi. Kaçan kedi korkuyla aracın motor kısmına girdi. Bankadan çıkan araç sahibi otomobilin kaputunu açtı. Zabıta
memuru da kediyi alıp, yanında duran 2 kadına verdi. Ancak kedi kadınların elinden kurtulup, kaçtı ve kırmızı ışıkta duran bir otomobilin altına girdi. Vatandaşların ikazı üzerine otomobil sürücüsü aracını çalıştırmadı. Vatandaşlar ve zabıta memurları ikinci kez kurtarma çalışmasına başladı. Kedi otomobilin motor kısmından alınıp, zabıta kulübesine götürüldü.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:17 Kaynak: DHA
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