Otomobilin altına giren yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin altına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

İlçenin Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi üzerinde Azerbaycan uyruklu Simon Shamailov'un kiraladığı 07 AGS 849 plakalı otomobilin altına, yavru kedi girdi. Sol arka tekerin arasına saklanan kediyi çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine aracın yanına gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi çıkartmak için çalışma başlattı. Yavru kedi uzun uğraşlara rağmen saklandığı yerden çıkartılamayınca, kriko ile otomobil kaldırıldı. Ekipler, yavru kediyi çıkarmayı başardı. Otomobilden çıkartılan yavru kedi, itfaiye tarafından annesinin yanına bırakıldı.