Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

15.10.2022 21:14

Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Girdiği otomobilin altında sıkışıp kalınca yardımına itfaiye ekipleri koştu Kocaeli'de otomobilin altına girerek sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Girdiği otomobilin altında sıkışıp kalınca yardımına itfaiye ekipleri koştu

KOCAELİ - Kocaeli'de otomobilin altına girerek sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

Olay, Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A isimli vatandaş Şehit Volkan Tanturk Mesleki ve Anadolu Lisesine ait kapalı spor salonunda gerçekleştirilen voleybol müsabakasını izlemeye geldi. Müsabaka bittikten sonra 06 PC 010 plakalı otomobiline yönelen vatandaş otomobilini çalıştırdığı esnada köpek sesi duydu. Ardından aracından inen vatandaş bir köpeğin otomobilin altına sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla köpeği aracın altından çıkaramayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde araç kaldırarak sıkıştığı yerden kurtarılan köpek veterinere teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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