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Otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği fünye ile patlatıldı, 3 araç hasar gördü - Son Dakika

Otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği fünye ile patlatıldı, 3 araç hasar gördü

07.01.2022 11:58

Otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği fünye ile patlatıldı, 3 araç hasar gördüÇORUM'da otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği polis ekiplerini alarma geçirdi.

Otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği fünye ile patlatıldı, 3 araç hasar gördü

ÇORUM'da otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği polis ekiplerini alarma geçirdi. Çevrede panik yaratan olayda bomba düzeneği polis ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. Patlama sırasında 3 araç zarar gördü. Araç sahibi kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobiline bir düzenek yerleştirildiğini fark eden kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler bölgedeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları tarafından aracın altındaki düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araç hasar görürken, mahallede panik anları yaşandı. Yapılan incelemelerde bomba düzeneğinin üzerinde pil ve aparat bulundu. Otomobil sahibi kadın, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Oayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği fünye ile patlatıldı, 3 araç hasar gördü
Otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği fünye ile patlatıldı, 3 araç hasar gördü
Otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği fünye ile patlatıldı, 3 araç hasar gördü

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Tragger, Patlama, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Otomobilin altına yerleştirilen bomba düzeneği fünye ile patlatıldı, 3 araç hasar gördü - Son Dakika
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