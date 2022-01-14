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Otomobilin altında kalan 10 yaşındaki kız son anda kurtuldu - Son Dakika

Otomobilin altında kalan 10 yaşındaki kız son anda kurtuldu

14.01.2022 08:59

Küçükçekmece'de, okul servisinden inen 10 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin altında kaldı.

Küçükçekmece'de, okul servisinden inen 10 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin altında kaldı. Hafif yaralanan kızın aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuzeni ile okuldan dönerken teyzesinin evine gitmek için servisten inen yabancı uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmek istedi. İndikten sonra koşan çocuk, o sırada gelen otomobilin arka tekerleğinin altında kaldı.

SÜRÜCÜ YARALI KIZI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek, kızı bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalenin ardından kıza çarpan sürücü, çocuğu hastaneye götürdü. Yapılan tedavinin ardından kızının durumunun iyi olduğu ve ayaklarının bilekten çıktığı öğrenildi. Tedavinin ardından 10 yaşındaki kız çocuğu taburcu edildi. Öte yanda kızın ailesi sürücüden şikayetçi olmazken, kızın otomobilin altında kaldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"YUKARIDAN GELİYORDU DURAMADI, HATTA KALDIRIMA DOĞRU KIRDI"

Kazayı gördüğünde kızı aracın altından çıkaranlardan biri olan esnaf Yılmaz Akçay, "Okul servisi geldi, şurada durdu. Bir erkek çocuğu ile bir kız çocuğu orada indi. Ondan sonra kız birden caddeye doğru koşunca, taksi yukarıdan geliyordu, duramadı. Hatta kaldırıma doğru kırda ama kurtaramadı. Kızın ayağının üzerinde durdu. Sonra müdahale ettik, arabayı geri çektirdik oradan, kaza yapan arkadaş kızı hemen hastaneye götürdü" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu-İHA)

Otomobilin altında kalan 10 yaşındaki kız son anda kurtuldu
Otomobilin altında kalan 10 yaşındaki kız son anda kurtuldu
Otomobilin altında kalan 10 yaşındaki kız son anda kurtuldu

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Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobilin altında kalan 10 yaşındaki kız son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin altında kalan 10 yaşındaki kız son anda kurtuldu - Son Dakika
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