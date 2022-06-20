Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

20.06.2022 14:17

Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'de otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ertuğrul Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ertuğrul Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.İ. idaresindeki 77 AL 459 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan Ertuğrul Akbulut'a çarptı. 3 yaşındaki Ertuğrul, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hüsnü ve Dürdane çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Ertuğrul Akbulut, acılı ailesinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Akbulut, Köprübaşı Cami'de öğleyi müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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