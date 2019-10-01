Son Dakika Haberleri: Otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı
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Otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı

19 dakika önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı.

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Sivas'ın Kangal ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı.

Havuz köyünde B.D. (23) 58 BP 331 plakalı otomobiliyle evlerinin bahçesinde geri manevra yaptığı esnada, bahçede oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Edanur D'ye çarptı. Aracın altında kalan Edanur D. ağır yaralandı.

Küçük çocuk Kangal Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Edanur D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kangal, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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