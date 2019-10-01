Otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı
19 dakika önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Sivas'ın Kangal ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin altında kalan bebek ağır yaralandı.
Havuz köyünde B.D. (23) 58 BP 331 plakalı otomobiliyle evlerinin bahçesinde geri manevra yaptığı esnada, bahçede oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Edanur D'ye çarptı. Aracın altında kalan Edanur D. ağır yaralandı.
Küçük çocuk Kangal Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Edanur D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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