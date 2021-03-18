Otomobilin altında kalan çocuğu kurtaran vatandaşlar, konuştu - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde patenle kayan 8 yaşındaki İbrahim Süleyman, otomobilin altında kaldı. Süleyman'ı otomobilin altından çıkaran vatandaşlar, "Otomobilin yavaş olması faciayı önledi" dedi.

Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde geçen 16 Mart günü yaşanan kazada, patenle kayan Suriye uyruklu İbrahim Süleyman, aniden yola çıktı. Ancak İ.N. yönetimindeki otomobilin

altına kaldı. Çocuğun yardımına sürücü ile vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Aracın altından yaralı kurtarılan Süleyman, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edilirken, gözaltına alınan İ.N., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, aniden yola fırlayan çocuğun otomobilin altında kalması ile sürücü ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Süleyman'ı otomobilin altından çıkaran vatandaşlar, korku dolu anları DHA'ya anlattı. Yardıma koşan esnaf Mehmet Yıldırım, "Kafamı çevirdiğimde patenli bir çocuğun seyir halindeki bir aracın altında kaldığını gördüm. Hemen koşup, şoföre, 'Lütfen arabayı yerinden oynatmayın' dedim ve aracı kaldırmaya çalıştım. Tabi bu sırada yardıma koştular. Hep beraber aracı kaldırıp, çocuğu çıkardık. Eğer sürücü daha süratli gelseydi çocuğun durumu daha kötü olabilirdi. Eğer sürücü ileri-geri yapsaydı yine çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Bulunduğumuz sokaklar genel olarak yokuş olduğu için yağmurlu havalarda daha tehlikeli olabiliyor. Esnaf olarak bu konudan muzdarip durumdayız. Çok şükür Allah'a bu şekilde kaza ucuz atlatıldı" dedi.

Berber Aykut Özçakmak da "İş yerimin önünde havluları topluyordum. Kafamı çevirdiğimde çocuğun aracın altına girdiğini gördüm. Koşup hemen aracı kaldırıp, çocuğu çıkardık. Hepimiz çok korktuk" ifadelerini kullandı.