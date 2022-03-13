Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

13.03.2022 11:59

Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybettiADIYAMAN Adıyaman'da, otomobilin önce çarptığı daha sonra altına aldığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

ADIYAMAN Adıyaman'da, otomobilin önce çarptığı daha sonra altına aldığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden il merkezi istikametine gelmekte olan Serdar E., idaresindeki 02 BJ 833 plakalı Toyota marka otomobil, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bünyamin Çevik'e (39), çarptı. Otomobilin çarptığı Bünyamin Çevik daha sonra aracın altına girerek ağır yaralandı. Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çevik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bünyamin Çevik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü Son dakika haberi | Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü Son dakika haberleri... Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Adıyaman, TOYOTA, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
12:29 Görenler inanamadı! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi
12:03 Furkan Dede yanıtladı: Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak
11:59 TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! "Tuzlasanız mı acaba" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 12:47:06. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement