Kahreden anlar! Otomobilin altında kalan kız çocuğunu kurtarmak için seferber oldular

Dün saat 12.20 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Perihan Y. idaresindeki otomobil, okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Şeyma K.'ye çarptı. Kız çocuğu bir süre otomobilin altında sürüklendi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Daha sonra kadın sürücü otomobili durdurdu. Çevredeki vatandaşlar da kız çocuğunu kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin etrafını saran vatandaşlar bir süre uğraştıktan sonra kız çocuğunu otomobilin altından çıkardı.

DURUMU AĞIR

Kız çocuğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şeyma K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.