Otomobilin Altında Kalan Köpeğinin Başında Ağladı
52 dakika önce
ADAPAZARI'nda, küçük bir çocuğun gezdirdiği yavru köpek, otomobilin altında kalıp, telef oldu.
ADAPAZARI'nda, küçük bir çocuğun gezdirdiği yavru köpek, otomobilin altında kalıp, telef oldu. Çocuk, köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu. Güneşler
Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen çocuk, köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Bu sırada caddede ilerleyen otomobil, yavru köpeğe çarptı. Köpek telef olurken, sürücü ise yoluna devam etti.
Küçük çocuk, köpeğinin başında çömelip, başını ellerinin üzerine koyarak dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağladı. Çevre sakinleri, tüm çabalara karşın küçük çocuğu sakinleştirmeyi başaramadı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:14 Kaynak: DHA
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