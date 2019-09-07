Son Dakika Haberleri: Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı
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Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı

1 saat önce

Adana'da otomobilin biri elektrikli iki bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da otomobilin biri elektrikli iki bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayşe S. yönetimindeki 01 GL 350 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde biri elektrikli iki bisiklete çarparak devrildi.

Karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kalan kasalı elektrikli bisikletteki sürücü Nuri Kaplan, yaklaşık 20 metre aracın altında sürüklendi.

Otomobilin altında sıkışan Kaplan, vatandaşlar tarafından bir tamirciden getirilen kriko yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı Kaplan, otomobil sürücüsü Ayşe S. ve bisikletli Murat Kureriç, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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