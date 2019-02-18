Son Dakika Haberleri: Otomobilin Altında Kalarak Sıkışan Köpeği Çevredekiler Kurtardı

Otomobilin Altında Kalarak Sıkışan Köpeği Çevredekiler Kurtardı

15 dakika önce

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, aracın altında sıkıştı.

Otomobilin Altında Kalarak Sıkışan Köpeği Çevredekiler Kurtardı, System.String[]
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, aracın altında sıkıştı. Sürücüsünün yaralanmaması için hareket ettirmediği otomobilin altındaki köpek, çevrede toplananların aracı elleriyle kaldırmasıyla kurtuldu.

Olay, öğleden sonra ilçe merkezindeki Beykent Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, caddeden geçerken sokak köpeğine çarptı. Çarpmayla otomobilin altında sıkışan köpek, acılar içerisinde havlamaya başladı. Köpeğin sıkıştığını gören çok sayıda kişi, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar, birlikte, elleriyle aracı kaldırmasıyla köpek aracın altından çıktı. Sektiği görülen köpek, uzaklaşıp bir süre sonra gözden kayboldu.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:30 Kaynak: DHA

Kurtalan, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz

Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Kumanya İhalesini İptal Eden Sancaktepe Belediyesi, Süslemeye 2,5 Milyon Lira Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:45:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Altında Kalarak Sıkışan Köpeği Çevredekiler Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]