OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

26.02.2022 09:18

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUİSTANBUL, (DHA) - GEBZE D-100 Karayolu'nda minibüsün arkadan çarpması sonucu savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

İSTANBUL, (DHA) - GEBZE D-100 Karayolu'nda minibüsün arkadan çarpması sonucu savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. O sırada kaldırımda yürüyen kadın aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, 14 Şubat Pazartesi günü Çayırova D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Yan yolda ilerleyen servis minibüsü aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tel çiftlere çarparak durabildi. Kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU
OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

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D-100 Karayolu, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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