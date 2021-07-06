OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUKLARI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

OSMANİYE'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, 4 Temmuz günü Olukbaşı Yaylası'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Zorkun Yaylası yönüne giden A.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında park halinde bulunan S.G. ve F.K.'ye ait otomobillere çarptı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan M.G. (14) ile bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.