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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

24.08.2021 15:00

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir otomobil ile arkasından gelen otoombil çarpıştı. Seyir halinde başka başka bir aracın yol kamerasına anbean yansıyan olayda motosiklet sürücüsü son anda yaptığı manevra ile aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ADT 390 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan motosikleti fark etmedi. Motosikleti fark etmeyen otomobil sürücüsü, sol şeride ani manevra yapınca motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yere düşerken, sürücü ise iki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünde hafif sıyırıklar oluşurken, o anlar ise olay yerinden geçen başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından taraflar arasında 'bilerek çarpma' gerekçesiyle kısa süreli tartışma yaşanırken, daha sonrasında her iki taraf da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Motosiklet, Gaziantep, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika


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