Son Dakika Haberleri: Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

1 saat önce

Konya'da market önünde bekleyen baba ile iki kızının, üzerilerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması ve hafif şekilde yaralanması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular, System.String[]
Konya'da market önünde bekleyen baba ile iki kızının, üzerilerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması ve hafif şekilde yaralanması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi'nde, plakası belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çapmamak için direksiyonu kırdı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki marketin önünde bekleyen baba ile biri kucağında diğeri yanında duran iki kızının üzerine doğru savruldu. Baba ve iki kızı son anda otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.
Baba ve iki kızı, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, beyaz renkli otomobilin, önüne çıkan yayaya çarpmamak için aniden direksiyonu kırması yer alıyor. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki marketin önünde bekleyen babaya ve yanındaki kızına çarpıyor.
Görüntülerde, çevredekilerin, kucağındaki çocuğu yere düşen baba ile kızlarının yardımına koştuğu görülüyor.
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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