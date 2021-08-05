OTOMOBİLİN ANAHTARINI ALAMADI, KÜL OLDU - Son Dakika

Manavgat'ın Değirmenli Mahallesi'nde gece saat 01.00'de mahalleliyi uykularında yakalayan yangında Hasan Gardaş, anne ve babasıyla evden çıkıp kaçmak istedi, ancak otomobilinin anahtarı içeride kalan ve yangın nedeniyle alamayan aileyi komşuları kurtardı.

Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde yangında evlerini kaybeden Kamil Gardaş (81), eşi ve oğlu AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor. Belediyeler ve yardım kuruluşlarından gelen destekle çadır içinde yiyecek, içecek ve yataklar bulunan çadırda birkaç gündür yaşam süren ailenin hem evleri hem de ahırları ve arabaları yok oldu.

Çıkan yangında oğlu tarafından dışarıya çıkartılan Kamil Gardaş, "Gece kalktık dağdan almış gelmiş yangın, oğlan vardı 'kaçalım' dedik. Arabasını çalıştıramadı, aşağıda bir komşu vardı onun arabasına bindik gittik. Hepsi yandı ev, ahır ama hayvanım yoktu. Ayakkabılarımla gittik. Çadırda yaşıyoruz artık cereyan da yok" dedi.

Yatarken annesinin uyandırmasıyla yangını gördüğünü belirten Hasan Gardaş, "Annem uyandırdı 'Oğlum kalk içeriyi duman bastı' diye. Ben de Yeniköy- Dikmen tarafındaki dumandır diye düşünüp tekrardan yatayım derken, içeriden alev vurdu. Arabanın anahtarı her şeyi yukarı kattaydı. Orada pencere de açık olunca alev vurdu ve içeriyi sardı. İleride komşu vardı, onu aradım, o geldi, annem ve babamı zorla bindirdim zaten iki dakika içinde alev her yeri sardı" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ KÖSE, YANGIN SEFERBERİ

Manavgat yangınının başladığı ilk günlerden bu yana bölgede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, söndürme çalışmalarına bizzat katılıp destek veriyor. Mustafa Köse'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki bir fotoğrafı ise büyük beğeni topladı. 'Kızıldağ'ın güney sırtlarında sabah saatlerinde yükselen alevleri köylülerimizin ve ormancılarımızın gayretleriyle kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarını yaptık. Ama maalesef köyün doğusundan dağdan gelen yangının kontrolü mümkün degil. Evleri kurtarmak icin seferberiz' notuyla paylaşılan fotoğrafta, su hortumunu tutarak söndürme ekiplerine destek veren, elbiselerinin çamurla kaplandığı görülen Köse hakkında, çok sayıda olumlu yorum yazıldı. Yorumlarda, 'Seninle gurur duydum koca yürekli kardeşim. Adam gibi adamsın', 'Laf ile Torosların evladı, Antalya'nın evladı olunmadığı ortada. Varolun sayın vekilim', 'Hiç bir zaman makamın adamı olmayan adam gibi adam. Allah senden razı olsun', 'Böyle vekil olsun gelsin canımızı da yesin', 'Milletin vekili' ifadeleri yer aldı.

BİR HAFTADA 4.5 BİN KM YOL KAT ETTİ

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yangının ilk anlarından itibaren geldiği yangın bölgesinde Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya arasında mekik dokudu. Köse, dün de alevlerin yükseldiği Manavgat'ın Kızıldağ ve Demirciler mahalleleri arasındaki alanda yangın söndürme çalışmalarına bizzat katıldı. Orman işçilerine yardım eden ve hortumla alevlere su sıkan Köse, tampon bölge oluşturmaya çalışan köylülerin tırmıklı müdahalesine de katıldı. Köse, yangının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana bölgedeki ilçeler ve köyler arasında 8 günde yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol katetti.