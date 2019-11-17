Otomobilin annesiyle yürüyen çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

Adana'da otomobilin annesiyle yürüyen çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesinde 12 Kasım'da Volkan Nohut idaresindeki 01 CBK 67 plakalı otomobil, Yeşil Yurt Mahallesi'nde önce park halindeki bir araca, ardından annesiyle yürüyen Yunus Emre A'ya (8) çarptı.
Yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, karşı yönden gelen otomobilin araca çarptığını fark eden annenin oğlunu elinden tutarak yol kenarına çekmesi yer alıyor.
Kayıtlarda annesiyle yol kenarına kaçmaya çalışan çocuğa otomobilin çarpması görülüyor.