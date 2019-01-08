Son Dakika Haberleri: Otomobilin Arka Koltuğundan Tarihi Eserler Çıktı

Otomobilin Arka Koltuğundan Tarihi Eserler Çıktı

18 dakika önce

DENİZLİ'de, kontrol edilen otomobilin arka koltuğunun döşemesine gizlenmiş, çeşitli dönemlere ait sikkeler ile 3 at heykelciği ele geçirildi.

Otomobilin Arka Koltuğundan Tarihi Eserler Çıktı, System.String[]
DENİZLİ'de, kontrol edilen otomobilin arka koltuğunun döşemesine gizlenmiş, çeşitli dönemlere ait sikkeler ile 3 at heykelciği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tekstil işçisi T.P.'nin, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için yurt dışından müşteri aradığını öğrendi. Ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Akhan Mahallesi'nde pazar günü şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, aracı aradı. Otomobilin arka koltuğunun döşemesinde, poşet içinde 50 sikke ve 3 at heykelciği bulundu. Müze Müdürlüğü tarafından incelenen tarihi eserlerin Roma, Helenistik, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlendi. Sikkelerin üzerinde Roma dönemine ait erkek ve kadın tanrıça figürleri, at üzerinde süvari, İsa başı ve okunamayan eski döneme ait figürler bulunduğu belirtildi. Bazı sikkelerde Arapça yazıların bulunduğu kaydedildi. Ele geçirilenlerin orijinal ve müzede sergilenmesi gereken eserler olduğu bildirildi. Gözaltına alınan T.P. ise dün sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:01 Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Denizli, Güncel
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