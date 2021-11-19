Otomobilin arkadan çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Karaman'da otomobilin arkadan çarptığı kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaman- Konya Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Y.G. yönetimindeki 70 AN 742 plakalı kamyonete arkadan gelen M.D. idaresindeki 42 AİG 115 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan E.U. yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan bir koyun da kasada mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Devrilen kamyonetin kasasında mahsur kalan koyun da vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN