Otomobilin Arkasına Bağladıkları Halatla Karın Tadını Çıkardılar
36 dakika önce
Otomobilin arkasına bağladıkları halatla karın tadını çıkardılarNİĞDE - Niğde'de çocuklar tehlikeye rağmen otomobil yardımıyla kayarak karın tadını çıkardı.
Otomobilin arkasına bağladıkları halatla karın tadını çıkardılar
NİĞDE - Niğde
'de çocuklar tehlikeye rağmen otomobil yardımıyla kayarak karın tadını çıkardı.
Bor İlçesi'nde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde iki genç, otomobilin arkasına bağlanan halat yardımıyla otomobil lastiğine oturdu. Buzla kaplı yolda araç hareket ederken otomobil lastiğine oturan gençler hem tehlikeli hem de eğlenceli zaman geçirdi. Gençlerin bu anlarını gören diğer arkadaşları da büyük keyif aldı.
Sürücü ise hem otomobil ile arkadaşlarını çekti hem de drift attı. Otomobil sürücüsü sokaktaki ikinci turda gaza fazla yüklenince lastiğe oturan bir gencin bağlanan ipi koptu. Diğer genç ise hızla giden otomobilin arkasında trafikte dolaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:26 Kaynak: İHA
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