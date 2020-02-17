Otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek... Kırık çıkık yok, durumu iyi - Son Dakika

Büyükçekmece 'de otomobilin arkasına zincirle bağlanıp metrelerce yerde sürüklenen köpeğin tedavisi Büyükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği'nde devam ediyor. Sürtünmenin etkisiyle göğüs kısmında ve patilerinde oluşan yaralara müdahale edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sahipsiz olduğu belirtilen köpeğin tedavi süreci sonunda yaşadığı bölgeye bırakılacağı belirtilidi.

"5-10 GÜN İÇİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞACAKTIR"

Büyükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Deniz Aygün, "Cumartesi günü malum olayla merkezimize gelen dostumuza ilk tedavisini yaptık. Yaptığımız tedavi sonucunda herhangi kırık ve çıkık saptamadık. Sürtünmeden dolayı patilerinde ve göğüs bölgesinde birkaç açık yarası var. Onunla ilgili tedavi sürecini başlattık. Günlük olarak da pansumanını yapıyoruz. Muhtemelen 5-10 gün içerisinde dostumuz sağlığına kavuşacaktır. Hayvanımız sahipsiz bir hayvan. Yasa gereği aldığımız bölgeye bırakıyoruz. Tabii ki sahiplenmek isteyen olursa da buradan sahiplendirebiliriz" şeklinde konuştu.

O ANLARI ANLATTI

Köpeğin sürüklendiğini görüp kardeşiyle birlikte duruma tepki gösteren Neslihan Sekban o anları anlattı. Olayın Cumartesi günü yaşandığını belirten Sekban, şunları söyledi:

"Arabamla seyir halindeydim. Cumartesi günü akşam saat 18.00 sıralarında o tarafa doğru gidiyordum. Karşı istikametten bir araç yanımdan geçti. Arkasında köpek mi var, köpeği mi bağlamış dedim. Emin olmak için aracımla geri döndüm. Bir sokak köpeğini zincirle aracının arkasına bağlamış vahşi bir şekilde götürüyor. Sonra ben selektör yaptım ve korna çaldım. Hiç tepki vermedi, devam etti. Onu durdurmak için aracımı, onun aracının önüne kırma hamlesinde bulunduğum sırada zaten durdu. Durdurduk ve kız kardeşimle araçtan indik. 'Köpeğe ne yapıyorsun, bırak onu' şeklinde sözler sarf ettik. Şok olmuştum ben. O bize biraz kaba kelimeler sarf etti. Hatta kız kardeşimin üzerine yürüdü. Ben kişinin o tepkisini görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladım. İlk baştaki manzarayı çekemedim çünkü benim o anda düşündüğüm aracı durdurup köpeği oradan kurtarmaktı. Arabanın arkasında torbanın içine kemikler etler koymuş. Bizi görünce köpeğe onları vermeye başladı. Ben kamerayla yaklaşınca yerde kan görünce çok kötü oldum. Patileri hep kanamıştı, gövdesinde kanlar vardı. Büyükçekmece Belediyesi'nin veteriner hizmetlerini ve polisi aradık. Biz o süre içerisinde bekledik, köpeği bırakmadık. O köpeği almaya çalışıyordu. Köpeği onun elinden aldık veterinere teslim ettik. Daha sonra gittik ifademizi verdik. Görgü şahidi olarak şikayetçi oldum. Kendisi de bana hakaret ettiler falan demiş. Onu kimse darp etmedi, hakaret içeren söylem de olmadı."

"HİÇBİR İNSANIN, HİÇBİR CANLIYA BU ŞEKİLDE VAHŞET UYGULAMAYA HAKKI YOK"

Cezaların caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Neslihan Sekban, "Daha önce televizyonda seyrediyordum. Birebir olaya şahit olunca gerçekten o durumu görmek çok kötü. Hiçbir insanın, hiçbir canlıya bu şekilde vahşet uygulamaya hakkı yok. Bu anlamda da ciddi bir yasanın çıkmasını vatandaş olarak istiyorum. Ben bu konuda üzerime düşen görevi her zaman yaparım, herkesin de yapması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

- İstanbul