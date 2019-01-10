Otomobilin Arkasına Tehlikeli Kızak Keyfi
1 saat önce
Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA) Aksaray'da otomobilin arkasına bağlanan kızakta tehlikeye rağmen bir çocuğun kayması ilginç görüntü oluşturdu.
Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA
) Aksaray
'da otomobilin arkasına bağlanan kızakta tehlikeye rağmen bir çocuğun kayması ilginç görüntü oluşturdu.
Kentte ekili olan kar yağışının ardından kar keyfi yaşamak isteyenler, tehlikeli ve renkli görüntüler ortaya çıkardı. Küçük Bölcek
Mahallesi Şehit Sinan Kunduracı Sokak'ta otomobilin arkasına bağlanan kızakta bir çocuk kayarken görüldü. Bu görüntülerde arkasından gelen sürücü tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:30 Kaynak: DHA
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