Son Dakika Haberleri: Otomobilin Arkasına Tehlikeli Kızak Keyfi

Otomobilin Arkasına Tehlikeli Kızak Keyfi

1 saat önce

Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA) Aksaray'da otomobilin arkasına bağlanan kızakta tehlikeye rağmen bir çocuğun kayması ilginç görüntü oluşturdu.

Otomobilin Arkasına Tehlikeli Kızak Keyfi, System.String[]
Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA) Aksaray'da otomobilin arkasına bağlanan kızakta tehlikeye rağmen bir çocuğun kayması ilginç görüntü oluşturdu.

Kentte ekili olan kar yağışının ardından kar keyfi yaşamak isteyenler, tehlikeli ve renkli görüntüler ortaya çıkardı. Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Sinan Kunduracı Sokak'ta otomobilin arkasına bağlanan kızakta bir çocuk kayarken görüldü. Bu görüntülerde arkasından gelen sürücü tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

Aksaray, DHA, Güncel
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