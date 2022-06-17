Otomobilin baba ile oğlunun bulunduğu motosikletle çarpışması kamerada - Son Dakika
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Otomobilin baba ile oğlunun bulunduğu motosikletle çarpışması kamerada

17.06.2022 19:18

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kervan Yolu Caddesi'nde T.A'nın (19) kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Atilla Ç. (36) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Atilla Ç. ile 8 yaşındaki oğlu yere düştü.

Savrulan otomobil ise bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi. Bu sırada Atilla Ç, devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otomobil sürücüsü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin baba ile oğlunun bulunduğu motosikletle çarpışması kamerada - Son Dakika

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