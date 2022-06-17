İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Savrulan otomobil ise bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi. Bu sırada Atilla Ç, devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin baba ile oğlunun bulunduğu motosikletle çarpışması kamerada - Son Dakika

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