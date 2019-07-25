Son Dakika Haberleri: Otomobilin baba ve 2 çocuğuna çarpma anı kamerada
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Otomobilin baba ve 2 çocuğuna çarpma anı kamerada

1 saat önce

KONYA'da sürücüsünün, önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, market önünde duran baba ve 2 çocuğuna çarptı.

Otomobilin baba ve 2 çocuğuna çarpma anı kamerada, System.String[]


KONYA'da sürücüsünün, önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, market önünde duran baba ve 2 çocuğuna çarptı. Baba ve çocuklarının yara almadan kurtulduğu kaza, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken önüne çıkan bir yayaya çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Otomobil, kontrolden çıkıp, yol üzerindeki marketin önünde duran baba ve 2 çocuğuna doğru yöneldi. Durumu fark eden sürücü, bu kez direksiyonu sola çevirdi ancak otomobil baba ve çocuklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen baba ve çocukları, kazadan yara almadan kurtuldu. Baba ve çocukları ile sürücü, olay yerinden ayrılırken mahalle sakinleri aynı yerde sürekli kaza meydana geldiğini öne sürdü. Kaza anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- Konya
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
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