Otomobilin bagajında 296 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi

BOLU'da, jandarmanın durdurduğu bir otomobilin bagajında, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi.

BOLU'da, jandarmanın durdurduğu bir otomobilin bagajında, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir otomobil ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağını tespit etti. Polis, şüpheli otomobili durdurup, bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.



Bolu, Roma, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:50 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Otomobilin bagajında 296 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

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