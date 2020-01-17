Otomobilin bagajında 375 paket makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Otomobilin bagajında 375 paket makaron ele geçirildi

6 saat önce

Kırıkkale'de trafik denetleme noktasında durdurulan otomobilin bagajında 375 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Otomobilin bagajında 375 paket makaron ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de trafik denetleme noktasında durdurulan otomobilin bagajında 375 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, bandrolsüz makaron ve açık kıyılmış tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Trafik Bölge Denetleme Şubesi Müdürlüğü önünde durdurulan M.K. isimli şahsın otomobilinde arama yapıldı. Aracın bagaj içerisinde zulalanmış 375 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K.'ya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem yapıldığı bildirildi. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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