Otomobilin bagajında havasız kalan küçükbaşı vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Karapınar ilçesinde bir otomobilin bagajında taşınan koç, nefessiz kaldığı fark edilince vatandaşlarca müdahale edildi.

İlçenin Ereğli Caddesinde 51 HA 833 plakalı otomobil sürücüsü aracını park ederek başka bir yere gitti. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Karapınar'da vatandaşlar otomobilin bagajından sesler geldiğini fark etti. Otomobilin sürücünse bir türlü ulaşılamadı.

Önce kısa bir süre tereddüt yaşayan vatandaşlar, daha sonra otomobilin bagajını açınca büyük bir şok yaşadı. Bagajın içerisinde sıcaktan bunalan ve nefes alamayan büyük bir koç ile karşılaşan vatandaşlar, hayvanın önce nefes almasını sağladı.

Hayvanın sıcakta kapalı bir yerde kalmasına tepki gösteren vatandaşlar koça su vererek yeniden yaşama bağladılar.

Olayın tanığı olan Bahattin Nayan adlı vatandaş, "Otomobilin bagajından sesler gelmeye başladı. Sürücüsünü bulamayınca bagajı açtık. Nefessiz kalan bir hayvan ile karşılaştık .Hemen bagajı açıp su verdik. Az daha geciksek beklide ölecekti." dedi.

Yaklaşık 30 dakika sonra gelen sürücüsü vatandaşların uyarısına cevap vermeden uzaklaşıp gitti.