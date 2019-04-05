Son Dakika Haberleri: Otomobilin Bagajında, Roma Dönemi'ne Ait Heykel Bulundu

Otomobilin Bagajında, Roma Dönemi'ne Ait Heykel Bulundu

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, jandarma ekiplerince kontrol edilen otomobilin bagajında, tunçtan yapılmış, Roma Dönemi'ne ait, gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi.

Otomobilin Bagajında, Roma Dönemi'ne Ait Heykel Bulundu, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, jandarma ekiplerince kontrol edilen otomobilin bagajında, tunçtan yapılmış, Roma Dönemi'ne ait, gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarayköy ilçesinde yaşayan Kenan M.'nin elinde tarihi eser bulunduğu öğrenildi. Kenan M.'nin kullandığı otomobili çarşamba günü tespit edip, takibe alan ekipler, Beylerbeyi Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda; bagaja gizlenen, tunçtan yapılmış, Roma Dönemi'ne ait, gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi. Heykel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan Kenan M., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:11 Kaynak: DHA

Jandarma, Sarayköy, Denizli, Roma, Güncel
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