Son Dakika Haberleri: Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk
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Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.

Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı.


Siverek- Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı. Misafir plaka olduğu öğrenilen bir otomobilin içini tıka basan dolduran yolcular, araç içerinde yer kalmayınca 3 çocuğu, bagaja koyarak yolculuk ettiği görüldü. Bagajda yolculuk eden çocuklar tehlikeli yolculuğun farkına varmadan, gülüp eğlenerek yoluna devam etti.


Diğer sürücüler de çocukların tehlikeli yolculuğunu ve otomobilin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Çermik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
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