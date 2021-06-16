Otomobilin bagajındaki çocuğun ipe bağlı atı koşturduğu anlar kamerada (2) - Son Dakika

ARAÇ SAHİBİNE 7 BİN 391 LİRA CEZA KESİLDİ

Bursa'da otomobilin bagajındaki çocuğun iple bağladığı atı koşturması ile ilgili yürütülen çalışmada plakadan aracın sahibinin T.Ç. olduğunu belirlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye Türk Ceza Kanunu'nun 179/3, 5199, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47/1-D, 36/3-A, 46/3, 65/1-G-1, 36/3-A ve 34/A maddeleri gereği toplam 7 bin 391 lira cezai işlem uyguladı.