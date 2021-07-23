Son dakika... Otomobilin bagajındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Otomobilin bagajındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

KONYA - Konya'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 3 çocuğun ve camı açık pencerede oturan 1 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Selimsultan Mahallesi Karaman Caddesinde seyir halindeki 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında 3 çocuğun ve camı açık penceresinde oturan 1 çocuğun yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı. Bagajdaki çocukların otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada ellerini dışarıya sarkıttığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bagajdaki çocukların yanı sıra camı açık pencerede oturan başka bir çocuğun da o şekilde yolculuk yapması tehlike oluşturdu. Işıklarda bir süre bekledikten sonra otomobil tehlikeli yolculuğuna devam ederken, yaşanan o anlar cep telefonuyla görüntülendi.