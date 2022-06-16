Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Bu kapsamda motorize Yunus timleri, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Sürücü Sabri G. (30) ile kayınbiraderi Ali Çavlı'nın indirildiği araçta arama yapıldı. Ekipler, otomobilin bagajındaki ses sisteminin içine gizlenen poşette ruhsatsız 11 tabanca ele geçirdi.

Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı, 'Yolda buldum' dedi - Son Dakika

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