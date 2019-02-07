Son Dakika Haberleri: Otomobilin Bagajından Çalıntı Buzağı Çıktı

Otomobilin Bagajından Çalıntı Buzağı Çıktı

42 dakika önce

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilin bagajından çalıntı olduğu belirlenen buzağı çıktı.

Otomobilin Bagajından Çalıntı Buzağı Çıktı, System.String[]
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilin bagajından çalıntı olduğu belirlenen buzağı çıktı. Otomobilden inen 3 kişiden 2'si, kaçarken, M.Y., gözaltına alındı.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilden inen 3 kişiden 2'si, koşarak, dağlık alana doğru kaçtı. M.Y. ise kaçamadan yakalandı. Araçta arama yapan ekipler, bagajda, Gaziler Mahallesi sakinine ait olduğu ve çalındığı tespit edilen buzağıyı buldu. Ekipler, buzağıyı sahibine teslim ederken, M.Y.'yi de gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Bayındır, İzmir, Güncel
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