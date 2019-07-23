Son Dakika Haberleri: Otomobilin bagajından yılan çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobilin bagajından yılan çıktı

1 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında yılan olduğunu fark eden işçiler neye uğradıklarını şaşırdı.

Otomobilin bagajından yılan çıktı, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında yılan olduğunu fark eden işçiler neye uğradıklarını şaşırdı. İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen işçiler, bir süre otomobilin başında bekledi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinin Gerişburnu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında kıvrılmış halde gördükleri yılanı fark eden işçiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılanın kaçmaması için otomobilin başında bekleyen işçiler hemen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler özel bir aparat yardımıyla yılanı yakaladı.

Zehirli olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. - MUĞLA
Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li vekilin SGK'yı dolandırdığı iddia edildi: 91 bin lira ödeyecek Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı Mahalle arasında ezilmiş halde bulunan 3 metrelik su yılanı korku yarattı Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin bagajından yılan çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]