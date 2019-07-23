Otomobilin bagajından yılan çıktı
1 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında yılan olduğunu fark eden işçiler neye uğradıklarını şaşırdı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
'nın Seydikemer
ilçesinde yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında yılan olduğunu fark eden işçiler neye uğradıklarını şaşırdı. İtfaiye
ekiplerinden yardım isteyen işçiler, bir süre otomobilin başında bekledi.
Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinin Gerişburnu Mahallesi Adnan Menderes
Bulvarı'ndaki bir yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında kıvrılmış halde gördükleri yılanı fark eden işçiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılanın kaçmaması için otomobilin başında bekleyen işçiler hemen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye
Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler özel bir aparat yardımıyla yılanı yakaladı.
Zehirli olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. - MUĞLA
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