Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı

19.04.2022 09:52
Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı

OSMANİYE'de, polisin şüpheyle durdurarak arama yaptığı otomobilin benzin deposunda, pet şişeler içinde 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

OSMANİYE'de, polisin şüpheyle durdurarak arama yaptığı otomobilin benzin deposunda, pet şişeler içinde 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan risk analizi ve değerlendirmeler sonucu çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Uygulama noktasında durdurulan otomobil içindeki 3 şüphelinin durumundan şüphelenen ekipler, araçta hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile detaylı arama yaptı. Narkotik köpeğinin arka koltuğa tepki vermesi üzerine yerinden söküldü. Koltuğun altında bulunan benzin deposuna konulan pet şişeler içinden 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Onur Ç. (28), Erhan A. (31) ve B.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Ç. ve Erhan A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı
Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı
Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı
Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı
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Uyuşturucu, Narkotik, Benzin, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin benzin deposundan pet şişelerde 3 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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