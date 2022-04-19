Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı

19.04.2022 10:22
Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, benzin deposunda 3 kilo 400 gram esrar bulunan otomobildeki 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Osmaniye'de, benzin deposunda 3 kilo 400 gram esrar bulunan otomobildeki 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

E.A. idaresindeki 33 ECY 78 plakalı otomobili şehir girişinde durduran ekipler, narkotik köpeğiyle aracı aradı.

Otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, otomobildeki E.A, O.Ç. ve B.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A. ve O.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y. serbest bırakıldı.

Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı
Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

Uyuşturucu, Osmaniye, Benzin, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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