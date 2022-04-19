Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı

19.04.2022 10:42

Osmaniye'de, benzin deposunda 3 kilo 400 gram esrar bulunan otomobildeki 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Osmaniye'de, benzin deposunda 3 kilo 400 gram esrar bulunan otomobildeki 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

E.A. idaresindeki 33 ECY 78 plakalı otomobili şehir girişinde durduran ekipler, narkotik köpeğiyle aracı aradı.

Otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, otomobildeki E.A, O.Ç. ve B.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A. ve O.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y. serbest bırakıldı.

Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı
Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı
Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı
Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

Uyuşturucu, Osmaniye, Benzin, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:53 Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor
10:52 Yunanistan'dan insanlık ayıbı! 100'e yakın göçmen ölüme terk edildi
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
10:41 Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:05:52. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement