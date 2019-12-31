Otomobilin benzinliğe daldığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin benzinliğe daldığı anlar kamerada - Son Dakika

Otomobilin benzinliğe daldığı anlar kamerada

12 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompa demirliklerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobilin benzinliğe daldığı anlar kamerada, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompa demirliklerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, 02.30 sıralarında Keşan yolu üzeri ilçe giriş kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D- 110 yan yol üzerinde Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Benzinliğe giren araç, akaryakıt pompalarını koruyan demirliklere çarparak durabildi.


Kazada yaralanan İlker B. (47) ve Zafer Ö. (52) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:11 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
01:10 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika Haber
01:03 Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:18:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin benzinliğe daldığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]