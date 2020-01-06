Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı anlar kamerada

Antalya'da, otomobilin çarptığı bisikletli D.İ., metrelerce havaya savrularak kaldırıma düştü. D.İ'nin ağır yaralandığı kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yeşilırmak Caddesi'nde yolun sağından bisikletle kent merkezine bisikletle seyreden D.İ.'ye arkadan seyreden E.Ç.'nin kullandığı 07 YY 024 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanan D.İ kaldırıma düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.İ., Kepez Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.İ'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü E.Ç. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bisiklete çarpması D.İ'nin havalanarak kaldırıma düştüğü anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında otomobil sürücüsü E.Ç.'nin bir süre ilerledikten sonra dönerek ters şeritten olay yerine geldiği, aracından indiği görülüyor.