Son Dakika Haberleri: Otomobilin bisikletle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin bisikletle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Otomobilin bisikletle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bisikletle çarpışması sonucu bisikletli çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin bisikletle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bisikletle çarpışması sonucu bisikletli çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Osmarlı Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında Ahmet D. idaresindeki 11 DZ 323 plakalı otomobil ile Semih A.S. (9) idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet ile seyir halinde olan çocuk yaralandı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yazar Nilgün Bodur, "Çocuk yap" diyen takipçilerine ateş püskürdü
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını gözünü kırpmadan öldürdü Makas atmaya çalışan sürücü zincirleme kazaya neden oldu 65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:51:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin bisikletle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]