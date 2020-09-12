Otomobilin camından sarkarak sacı taşıdığı anlar kamerada - Son Dakika

SİVAS'ta, bir otomobilde taşınan yaklaşık 4 metrelik sac levha trafiği tehlikeye soktu. Sac levhanın taşınma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fethi Akyüz Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 58 AY 519 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan yolcu, camdan sarkarak demir sac levhayı tutarak taşıdı. Otomobili görenler şaşkınlık yaşarken, otomobili geçmeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sacın, otomobil sürücüsünün yan aynalarından arkasını görmesini tamamen engellediği görüldü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.