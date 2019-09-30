Son Dakika Haberleri: Otomobilin camından silah doğrulttu, sürücüleri korkuttu
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Otomobilin camından silah doğrulttu, sürücüleri korkuttu

42 dakika önce

Otomobilin camından silah doğrulttu, sürücüleri korkuttuİSTANBUL - Bağcılar O-3 Otoyolu'nda aracının camından silah çıkartarak trafikteki araçlara doğrultan şahıs, fotoğraf karelerine yansıdı.

Otomobilin camından silah doğrulttu, sürücüleri korkuttu

İSTANBUL - Bağcılar O-3 Otoyolu'nda aracının camından silah çıkartarak trafikteki araçlara doğrultan şahıs, fotoğraf karelerine yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf büyük tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar O-3 Otoyolu Göztepe Mevkii'nde yaşandı. Aksaray istikametine seyreden 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından silahını çıkartan bir kişiyi, trafikteki diğer araçlara doğrulttu. Sürücülerin büyük panik yaşadığı olayı bir kişi fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştı. Hızla yayılan fotoğraf, büyük tepki gördü.

Otomobilin camından silah doğrulttu, sürücüleri korkuttu

Bağcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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